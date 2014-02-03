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IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 25.000.000 €
Stadtentwicklung : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2015 : 25.000.000 €
Andere Links
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10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB-Darlehen für die Sanierung von Wohngebäuden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2015
20140203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme dedicated to rehabilitation of residential buildings and urban renewal.

This will be a third operation with the Promoter, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (“IHRU”). IHRU is a public institute responsible for social housing and urban regeneration. The Bank´s operation will support an investment programme of IHRU comprising refurbishment of buildings primarily dedicated to rental housing. Regeneration of the building stock will also aim at renewal of selected urban areas. Schemes under this operation will be located in urban areas of Portuguese major cities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and (re-)construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Borrower to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB-Darlehen für die Sanierung von Wohngebäuden

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56462943
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140203
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234153979
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140203
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Andere Links
Übersicht
IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Datenblätter
IHRU III - RENTAL HOUSING REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB-Darlehen für die Sanierung von Wohngebäuden

Aktuelles und Storys

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Portugal: EIB-Darlehen für die Sanierung von Wohngebäuden
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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