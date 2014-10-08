Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ATLAS COPCO RDI III

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 120.000.000 €
Schweden : 180.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/01/2015 : 20.000.000 €
21/01/2015 : 100.000.000 €
21/01/2015 : 180.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLAS COPCO RDI III
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt die ingenieurwissenschaftliche Forschung mit einem Darlehen von 300 Millionen Euro an Atlas Copco

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/01/2015
20140197
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ATLAS COPCO RDI III
ATLAS COPCO AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 772 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

RDI investments over the 2015-2018 period, for advanced reaseach and development of technologies as well as new innovative products in the areas of compressors, mining and rock excavation and industrial tools.

The project concerns selected areas from the promoter's investments for advanced research and development of technologies, as well as new, innovative products, in compressors, construction and mining & excavation technologies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not expected to be required by EIA Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLAS COPCO RDI III
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt die ingenieurwissenschaftliche Forschung mit einem Darlehen von 300 Millionen Euro an Atlas Copco

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLAS COPCO RDI III
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55872533
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140197
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124076439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140197
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLAS COPCO RDI III
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III
Andere Links
Übersicht
ATLAS COPCO RDI III
Datenblätter
ATLAS COPCO RDI III
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt die ingenieurwissenschaftliche Forschung mit einem Darlehen von 300 Millionen Euro an Atlas Copco

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt die ingenieurwissenschaftliche Forschung mit einem Darlehen von 300 Millionen Euro an Atlas Copco
Andere Links
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLAS COPCO RDI III
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLAS COPCO RDI III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen