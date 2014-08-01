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FERRER PHARMACEUTICAL RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/05/2015 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 50 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ferrer

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 August 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/05/2015
20140192
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 116 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns financing of research and development (R&D) activities in a number of well-defined therapeutic areas.

The project covers the promoter’s research activities in the fields of central nervous system affections, infections and inflammatory diseases, oncology, diagnostics, and development in cardiovascular, respiratory and other therapeutical areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the projects' due diligence.

Weitere Unterlagen
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 50 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ferrer

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56474408
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140192
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88774052
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140192
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
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Übersicht
FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Datenblätter
FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 50 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ferrer

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Darlehen von 50 Millionen Euro im Rahmen von InnovFin zur Förderung der FEI-Aktivitäten von Ferrer
Andere Links
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11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FERRER PHARMACEUTICAL RDI II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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