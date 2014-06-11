Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
375.911.288,3 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 375.911.288,3 €
Wasser, Abwasser : 26.313.790,18 €
Verkehr : 48.868.467,48 €
Bildung : 67.664.031,89 €
Stadtentwicklung : 233.064.998,75 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2014 : 7.932.225,34 €
12/12/2014 : 14.731.275,63 €
21/09/2015 : 18.381.564,84 €
12/12/2014 : 20.397.150,87 €
21/09/2015 : 34.137.191,85 €
21/09/2015 : 47.266.881,02 €
12/12/2014 : 70.256.853,01 €
21/09/2015 : 162.808.145,74 €
Andere Links
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
26/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Fördjupning av MKB med hållbarhetsbedömning
Related public register
26/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Handlingsprogram, hållbarhetskrav vid markanvisning för Brofästet
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2014
20140185
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 3500 million (EUR 395 million)
SEK 7040 million (EUR 795 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of around sixty small- to medium-sized investment schemes in the fields of municipal housing, education, and childcare as well as in other municipal infrastructure (such as transportation and water). The project forms part of the city of Stockholm's four-year investment programme from 2014 to 2017.

The aim of the investments is to modernise the municipality´s basic infrastructure and to improve the quality of public services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Sweden, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC and/or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
26/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Fördjupning av MKB med hållbarhetsbedömning
26/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Handlingsprogram, hållbarhetskrav vid markanvisning för Brofästet
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53797028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140185
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Bildung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Fördjupning av MKB med hållbarhetsbedömning
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135314411
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140185
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Bildung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Handlingsprogram, hållbarhetskrav vid markanvisning för Brofästet
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135334667
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140185
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Bildung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134504475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140185
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Bildung
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
26/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Fördjupning av MKB med hållbarhetsbedömning
Related public register
26/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS - Handlingsprogram, hållbarhetskrav vid markanvisning för Brofästet
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
Andere Links
Übersicht
STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS
Datenblätter
STOCKHOLM MUNICIPAL INVESTMENTS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen