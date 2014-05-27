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GYSEV MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2016 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GYSEV MODERNISATION
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GYSEV MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB fördert Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2016
20140179
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GYSEV MODERNISATION
GYOR-SOPRON-EBENFURTI VASUT ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of new locomotives and rolling stock for passenger transport integrated into GySEV’s investment programme, together with various safety infrastructure improvements to provide high quality public service in the forthcoming years. The planned acquisition consists of 9 new locomotives and 5 Electric Multiple Units (EMU), which will contribute to the renewal and expansion of the Promoter’s existing fleet on the considerably extended railway network operated by GySEV.

It will contribute to increasing capacity and enhancing quality of GySEV’s rail transport services to efficiently and safely operate its rail network. The new rolling stock will improve the competitiveness of transport by rail, in line with EU policy objectives of promoting sustainable transport, as a modal shift from road to rail would reduce emissions and increase safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment directive 2011/92/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock are not included in either list. The project is expected to have some positive environmental impact by helping the railways maintaining its modal share in key corridors . Compliance with EU environmental standards will be assessed in the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

-

Weitere Unterlagen
25/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GYSEV MODERNISATION
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GYSEV MODERNISATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB fördert Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GYSEV MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53797700
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140179
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GYSEV MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95156812
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140179
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GYSEV MODERNISATION
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GYSEV MODERNISATION
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GYSEV MODERNISATION
Datenblätter
GYSEV MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB fördert Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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