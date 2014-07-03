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AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2014 : 100.000.000 €
29/01/2016 : 100.000.000 €
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10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen für Abwasservorhaben der Aquafin

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2014
20140167
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
AQUAFIN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 412 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises schemes for the construction of collector sewers, storm overflows and small and medium size wastewater treatment plants, plus some upgrading of existing waste water treatment plants for tertiary treatment in the Flemish Region. Implementation of the sub-projects is foreseen for 2014-2016

Environmental Protection

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Flemish region has been meeting the requirements of the Urban Wastewater Directive since 2012. The operation will support the region to keep this compliance as well as to improve the quality of wastewater services provided. Aquafin has a good environmental awareness and has developed operating procedures to optimise the performance and cost-effectiveness of its systems. So far, it has demonstrated in the previous operations with the Bank that it fully complies with the EIA, Birds and Habitats Directives.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC and Dir 2007/66/EC) with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen für Abwasservorhaben der Aquafin

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56463109
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140167
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130118368
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140167
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
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AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
Datenblätter
AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT IX
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Belgien: EIB-Darlehen für Abwasservorhaben der Aquafin

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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