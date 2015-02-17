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SPEE EN PICARDIE

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 35.500.000 €
Energie : 3.550.000 €
Industrie : 31.950.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2015 : 3.550.000 €
7/12/2015 : 31.950.000 €
Andere Links
Related public register
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPEE EN PICARDIE
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SPEE EN PICARDIE
Übergeordnetes Projekt
Energy Efficiency in residential buildings

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2015
20140158
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPEE EN PICARDIE
REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 36 million
EUR 58 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the thermal refurbishment of residential buildings and the use of renewable energies in the region of Picardie, France.

The works will lead to a decrease in energy consumption of the buildings. The performance level targeted will result in a reduction of up to 75% (modulated) of the overall energy consumption of the buildings, depending on the financial performance of the planned measures. The works mainly consist of improving the insulation of the buildings, as well as renovation of the buildings' heat generation and distribution system, including ventilation systems. The use of renewable energies (e.g. small scale wood-fired boilers or solar thermal collectors) may also be included in the works.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have very limited negative environmental impacts. Given the scale, location and nature of the sub-projects in built-up urban areas, an EIA, as defined under the EIA Directive 2011/92/EU, is not required.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPEE EN PICARDIE
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SPEE EN PICARDIE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
Energy Efficiency in residential buildings

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPEE EN PICARDIE
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63835446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140158
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SPEE EN PICARDIE
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185353114
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140158
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPEE EN PICARDIE
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SPEE EN PICARDIE
Andere Links
Übersicht
SPEE EN PICARDIE
Datenblätter
SPEE EN PICARDIE
Übergeordnetes Projekt
Energy Efficiency in residential buildings

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen