DEVELOPPEMENT RESEAU PERI-URBAIN ANTANANARIVO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is part of the Grand Antananarivo Programme designed to reduce the chronic traffic congestion in the Madagascar capital and comprises two missing sections of the ring roads north-east and east of Antananarivo.
The project comprises the construction of two missing sections of the bypass for Antananarivo, one section approximately 2.4 km long, and the other 3.6 km long. There will also be an additional urban connection section of 1 km to permit easier access to the town centre. The road alignment has been confirmed by two independent studies. Additional road safety measures will also be incorporated in order to improve pedestrian access and reduce traffic accidents.
The project is to be subject to a comprehensive environmental and social impact assessment (ESIA), in line with the principles of EU legislation, including formal public consultation. Land acquisition will cause both physical and economic displacement, with particular negative impact on rice fields. Appropriate compensation will be provided to people affected by the project in accordance with national legislation and lenders' requirements. Food security considerations will also be taken into consideration during the appraisal. Labour conditions will be closely monitored.
The promoter is a state-owned entity and, if located within the EU, would be subject to Directive 2004/18/EC. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.