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RFI AMMODERNAMENTO RETE

Unterzeichnung(en)

Betrag
950.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 950.000.000 €
Verkehr : 950.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/01/2015 : 950.000.000 €
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Related public register
04/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI AMMODERNAMENTO RETE
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RFI AMMODERNAMENTO RETE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 1 Milliarde Euro an das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium für die Modernisierung des italienischen Bahnnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/01/2015
20140151
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RFI AMMODERNAMENTO RETE
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 950 million
EUR 1907 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of several railway infrastructure renewal and upgrading schemes throughout Italy. Some of these schemes are located on the TEN-T (Regulation 1315/2013).

The project is expected to contribute to preserving and, in some cases, improving the quality of rail services provided in Italy and will thereby contribute to sustainable transport in line with the EU objectives. The project is also partially located in a convergence zone and by facilitating access promotes regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an investment programme, therefore the need for an environmental impact assessment (EIA) may vary according to each scheme and will be analysed on a case-by-case basis, based on assessment of any potential significant impacts on protected areas and cumulative impacts. Nevertheless, based on the nature of works included in the project – which will be mainly undertaken on existing infrastructures – most schemes are not expected to be subject to EIA. Compliance with environmental and nature conservation directives will be reviewed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
04/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI AMMODERNAMENTO RETE
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RFI AMMODERNAMENTO RETE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 1 Milliarde Euro an das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium für die Modernisierung des italienischen Bahnnetzes

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI AMMODERNAMENTO RETE
Datum der Veröffentlichung
4 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57313229
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140151
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RFI AMMODERNAMENTO RETE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135751490
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140151
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RFI AMMODERNAMENTO RETE
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - RFI AMMODERNAMENTO RETE
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Übersicht
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Datenblätter
RFI AMMODERNAMENTO RETE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 1 Milliarde Euro an das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium für die Modernisierung des italienischen Bahnnetzes

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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