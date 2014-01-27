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ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2014 : 250.000.000 €
28/04/2015 : 250.000.000 €
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La Réunion: EIB finanziert neue Küstenstraße mit 500 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2014
20140127
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROUTE MULTIMODALE DU LITTORAL DE LA REUNION
REGION DE LA REUNION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 millions
EUR 1660 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction d'une route express à 2x3 voies de 12 km entre Saint Denis et La Possession se composant de 2 digues (1 km et 5,7 km) et d'un viaduc de 5,3 km. Deux voies seront réservées pour les transports en commun.

Ce projet vise d'une part à sécuriser l'axe stratégique entre les deux grands bassins de vie et d'emplois que sont le Nord (capitale administrative, aéroport) et l'Ouest (port de commerce, stations touristiques balnéaires) de l'Ile, et d'autre part à prévoir le passage d'un futur transport collectif en site propre et celui des cyclistes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet tombe dans le champ de l’Annexe I à la Directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/EC et une EIE complète et consultations publiques ont été réalisées et approuvées dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du 21/12/2011. Les impacts environnementaux négatifs du projet les plus importants sont liés aux écosystèmes terrestre et marin (destruction permanente de certains habitats et impact de la pollution sonore sur les populations de cétacées). Les mesures d’atténuation et de compensation proposées seront revues lors de l’instruction.

La conformité du projet avec la directive sur l'evaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESE) 2001/42/EC, la directive EIE 2011/92/EC, la directive Habitats 92/43/EC et la directive Oiseaux 2009/147/EC sera examinée lors de l’instruction.

La Banque exigera du promoteur qu’il assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/seront attribués en conformité avec les législations de passation des marchés UE applicables (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [modifiant les directives 1989/665/EEC et 1992/13/EEC]), avec publication au Journal Officiel de l'UE le cas échéant.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54858418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140127
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55885511
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140127
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE DU LITTORAL SECURISATION ET MULTIMODALITE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
232705610
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140127
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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