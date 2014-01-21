DANFOSS RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises the promoter's EU-based research, development and innovation (RDI) activity in its four divisions of power solutions, cooling, drives and heating. The activities will be carried out in the period 2015-18, mainly in the promoter's research and development (R&D) centre in Denmark (55% of the project cost), partly in Germany and France and in other EU countries.
The project will help to improve the performance of the promoter's products and equipment in the field of refrigeration and air conditioning, power electronics, heating solutions, commercial compressors and district heating/cooling. It will also strengthen the innovative capacity of the promoter in the internationally competitive market segment of climate and energy. Some of the expected benefits, particularly in terms of environmental impact, are energy efficiency and CO2 reduction.
The project RDI activities do not fall under any annexes of Directive 2011/92/EU will be carried out in existing already authorised facilities that will not change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed. The project, if successful, will have positive environmental effects leading to the introduction to the market of better performing and more environmentally friendly equipment that will replace less eco-friendly devices.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.