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ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
229.066.782,86 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 229.066.782,86 €
Energie : 229.066.782,86 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2015 : 229.066.782,86 €
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Polen: EIB fördert die Modernisierung des Stromnetzes in Polen mit fast 1 Milliarde Zloty

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2015
20140118
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE
Private sector company.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 946 million (EUR 224 million)
PLN 1986 million (EUR 471 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises investment schemes in the electricity distnbution network in Western Poland.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users and also renewable generators and improve the reliability and quality of electricity supply in a "less developed region", as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU. The programme is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing lessdeveloped regions and point (c) common interest. The financing of the programme will also contribute to the ElB's lending priority policy ("energy networks" priority) and priority policy on cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the programme schemes may fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) that requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impacts that can typically be expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise, and disturbance during construction. Environmental impact assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - HV line Worowo – Lobez
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54401246
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55554255
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE- HV line Choszczno - Recz
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54400734
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - HV line Lobez – Resko
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54403106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - Choszczno II substation
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68546227
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - Recz Substation
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68546228
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE - Kluczewo-Pyrzyce 110 kV line
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68545357
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125737179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140118
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen