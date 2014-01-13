VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of the construction and operation of a large-scale waste to energy plant with a nominal capacity of 350 000 tons per year replacing an old plant. The plant will co-generate electricity and heat. The facility will be located on the Ivry-Paris XIII site, adjacent to the old plant.
The project will implement modern and innovative treatment facilities for residual municipal solid waste including an efficient recovery of energy. The project is expected to further contribute towards achieving the objectives of the EU Circular Economy Package which govern the waste management sector in Member States.
By virtue of their technical characteristics, the main project components are all subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultations. A planning application for the waste to energy plant has been submitted by the promoter to the competent Authorities. Their recommendations have to be considered prior the final decision. The main project components are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, the Strategic Environmental Assessment (SEA) (2001/42/EC), EIA (2014/52/EU) amending 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). The full environmental details will however be further examined during the appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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