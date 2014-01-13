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VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 230.000.000 €
Müllbeseitigung : 230.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/08/2019 : 230.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS - Link to ESIA - Lien vers le Etude d'Impact
Related public register
12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/08/2019
20140113
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS
LE SYCTOM L'AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 230 million
EUR 460 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of a large-scale waste to energy plant with a nominal capacity of 350 000 tons per year replacing an old plant. The plant will co-generate electricity and heat. The facility will be located on the Ivry-Paris XIII site, adjacent to the old plant.

The project will implement modern and innovative treatment facilities for residual municipal solid waste including an efficient recovery of energy. The project is expected to further contribute towards achieving the objectives of the EU Circular Economy Package which govern the waste management sector in Member States.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of their technical characteristics, the main project components are all subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultations. A planning application for the waste to energy plant has been submitted by the promoter to the competent Authorities. Their recommendations have to be considered prior the final decision. The main project components are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, the Strategic Environmental Assessment (SEA) (2001/42/EC), EIA (2014/52/EU) amending 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). The full environmental details will however be further examined during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS - Link to ESIA - Lien vers le Etude d'Impact
12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS - Link to ESIA - Lien vers le Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
11 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93826258
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140113
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90685503
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140113
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS - Link to ESIA - Lien vers le Etude d'Impact
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12/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS
Andere Links
Übersicht
VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS
Datenblätter
VALORISATION MATIERE & ENERGIE GRAND PARIS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen