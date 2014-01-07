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NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
490.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 490.000.000 €
Gesundheit : 490.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2017 : 490.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
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10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Impact Statement
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10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Planning Documentation
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10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Decision
Related public register
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB finanziert neues Kinderkrankenhaus in Dublin – bislang umfangreichstes Engagement in Irland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2017
20140107
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NATIONAL CHILDREN'S HOSPITAL - DUBLIN
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 490 million
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of the National Children Hospital and two Paediatric Outpatient and Urgent Care Centres in Dublin leading to modernisation and consolidation of the paediatric tertiary hospital care in Ireland.

The project will deliver general paediatric hospital services for the greater Dublin area and tertiary care for all Ireland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an environmental impact assessment (EIA) is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
10/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Impact Statement
10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Planning Documentation
10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Decision
04/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB finanziert neues Kinderkrankenhaus in Dublin – bislang umfangreichstes Engagement in Irland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79129907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140107
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Impact Statement
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79116071
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140107
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Planning Documentation
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79111741
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140107
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Decision
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79112848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140107
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78723727
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140107
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN
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10/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NATIONAL CHILDREN HOSPITAL - DUBLIN - Environmental Impact Statement
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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