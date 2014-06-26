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EXIMBANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/11/2014 : 100.000.000 €
28/05/2015 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/11/2014
20140097
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EXIMBANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS II
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation with Turkish Eximbank will support long-term lending to export oriented SMEs and Midcaps. The loan will furthermore contribute to tackle the country's current account deficit.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In the Candidate and Potential Candidate Countries, the EIB pursues EU standards and requires that EU principles and standards be applied in accordance with Bank policies, unless any transition arrangements have been agreed during accession negotiations.
Consequently, the intermediary shall be required to ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national and applicable EU environmental law including the relevant international environmental agreements.

The intermediary institution will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide for Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen