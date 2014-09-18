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ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/10/2016 : 70.000.000 €
5/12/2014 : 180.000.000 €
Andere Links
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07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2014
20140087
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS
ENAV SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrading the air traffic control (ATC) system in Italy.

The project will modernise the ATC infrastructure in Italy in accordance with the Single European Sky (SES) regulations in terms of interoperability. The project will therefore make an exceptional contribution to the implementation of the SES, a central element of European air transport policy and part of the core network, and it will pave the way for further developments in interoperable ATC technology across Europe.
SES infrastructure is included in the priority TEN-T network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is not expected to have any significant negative environmental or social impact. The project’s compliance with all relevant EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56838519
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140087
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS
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Datenblätter
ENAV 4-FLIGHT & AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROJECTS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen