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CAMPUS SACLAY-CENTRALE

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 110.000.000 €
Bildung : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2016 : 25.000.000 €
10/06/2015 : 85.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
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13/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2015
20140084
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAMPUS SACLAY-CENTRALE
CENTRALESUPELEC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 245 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne la construction de deux bâtiments dédiés à l'enseignement et à la recherche pour l'enseignement général à l'Ecole Centrale Paris.

L'objectif est de développer les infrastructures immobilières dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et de recherche de CentraleSupélec.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification BBC ou BEPOS. Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

Weitere Unterlagen
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
13/03/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56671534
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140084
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57892170
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140084
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165994278
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140084
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CAMPUS SACLAY-CENTRALE - Impact Study
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Datenblätter
CAMPUS SACLAY-CENTRALE
Übergeordnetes Projekt
OPERATION CAMPUS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen