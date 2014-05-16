PORTS NORMANDS ASSOCIES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Extension et aménagement des sites portuaires de Cherbourg et Caen en lien notamment avec le développement des énergies marines renouvelables (parcs éoliens offshore et hydroliennes).
Le projet consiste à développer et rénover les ports de Cherbourg et Caen, afin d’accompagner le développement de la filière énergie marine renouvelable (énergie éolienne et hydrolienne) en France.
La conformité du projet avec les directives 2001/42/CE (« ESE »), 2011/92/CE (« EIE »), 92/43/CE (« Habitats ») et 79/409/CE (« Oiseaux ») – degré d'avancement ou résultat des études environnementales et enquêtes publiques, mesures d’atténuation ou de compensation, plans de suivi environnemental et exigences d'évaluation en matière de biodiversité – sera vérifiée lors de l'instruction.
PNA est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. En conséquence, la Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet aient été ou soient attribués conformément à la législation de l'UE sur la passation des marchés publics (directive 2004/17/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.