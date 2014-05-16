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PORTS NORMANDS ASSOCIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/08/2014 : 75.000.000 €
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12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PORTS NORMANDS ASSOCIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/08/2014
20140076
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTS NORMANDS ASSOCIES
SYNDICAT MIXTE REGIONAL DES PORTS DE CAEN-OUISTREHAM ET CHERBOURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 millions
EUR 150 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension et aménagement des sites portuaires de Cherbourg et Caen en lien notamment avec le développement des énergies marines renouvelables (parcs éoliens offshore et hydroliennes).

Le projet consiste à développer et rénover les ports de Cherbourg et Caen, afin d’accompagner le développement de la filière énergie marine renouvelable (énergie éolienne et hydrolienne) en France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec les directives 2001/42/CE (« ESE »), 2011/92/CE (« EIE »), 92/43/CE (« Habitats ») et 79/409/CE (« Oiseaux ») – degré d'avancement ou résultat des études environnementales et enquêtes publiques, mesures d’atténuation ou de compensation, plans de suivi environnemental et exigences d'évaluation en matière de biodiversité – sera vérifiée lors de l'instruction.

PNA est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004. En conséquence, la Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet aient été ou soient attribués conformément à la législation de l'UE sur la passation des marchés publics (directive 2004/17/CE), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTS NORMANDS ASSOCIES - Extension Port Cherbourg
03/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTS NORMANDS ASSOCIES
27/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTS NORMANDS ASSOCIES
12/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PORTS NORMANDS ASSOCIES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PORTS NORMANDS ASSOCIES - Extension Port Cherbourg
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53520649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140076
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PORTS NORMANDS ASSOCIES
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53513864
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140076
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTS NORMANDS ASSOCIES
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53795263
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140076
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PORTS NORMANDS ASSOCIES
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131924303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140076
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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