Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Related public register
24/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Related public register
25/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT - Etude d'Impact sur l'Environnement
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EU unterstützt Ausbau und Modernisierung des Flughafens Nizza mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2014
20140075
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and upgrading of several infrastructure components at Nice Côte d'Azur Airport in France.

The Project should increase terminal capacity and improve operational efficiency at the airport of Nice Cote d'Azur.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

None

Weitere Unterlagen
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
24/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
25/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT - Etude d'Impact sur l'Environnement
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EU unterstützt Ausbau und Modernisierung des Flughafens Nizza mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55536396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140075
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91831046
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140075
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT - Etude d'Impact sur l'Environnement
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129165389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140075
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Related public register
24/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Related public register
25/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT - Etude d'Impact sur l'Environnement
Andere Links
Übersicht
AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Datenblätter
AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EU unterstützt Ausbau und Modernisierung des Flughafens Nizza mit 100 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EU unterstützt Ausbau und Modernisierung des Flughafens Nizza mit 100 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
23/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Related public register
24/07/2019 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT
Related public register
25/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AEROPORT DE NICE DEVELOPPEMENT - Etude d'Impact sur l'Environnement

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen