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DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 500.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2014 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2014
20140067
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
DAIMLER AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project supports Daimler's investments in low emission drive trains and other related measures to reduce the CO2 output of its truck fleet. The project is expected to be implemented between 2014 and 2016.

The project concerns research and development investments of the promoter’s truck division to improve fuel consumption, reduce emissions and enhance overall efficiency of the heavy and medium duty commercial vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55527530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140067
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76916003
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140067
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
Andere Links
Übersicht
DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II
Datenblätter
DAIMLER TRUCKS R&D PROJECTS II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen