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GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 17.600.000 €
Schweden : 68.800.000 €
Deutschland : 73.600.000 €
Industrie : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/04/2015 : 17.600.000 €
16/04/2015 : 68.800.000 €
16/04/2015 : 73.600.000 €
Andere Links
Related public register
06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB stellt Getinge im Rahmen von InnovFin 160 Millionen Euro für Entwicklung von Medizintechnik bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/04/2015
20140056
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY II RSFF
GETINGE AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

RDI investments related to medical technology in the areas of surgery, intensive care, infection control, care ergonomics and wound care during the period of 2014-2017.

The project concerns the company's research and development (R&D) of various new products and product improvements in Medical Systems with a particular focus on i) cardiac surgery, ii) cardiopulmonary and cardiac assist, iii) surgical workplaces and iv) critical care. The project is covering the entire product development from pre-clinical studies up to clinical trials. The R&D activities will take place at the company’s innovation centres in Sweden, Germany and France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorized scope and would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
06/02/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB stellt Getinge im Rahmen von InnovFin 160 Millionen Euro für Entwicklung von Medizintechnik bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57359196
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140056
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87289670
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140056
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
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Übersicht
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY II RSFF
Datenblätter
GETINGE MEDICAL TECHNOLOGY RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen