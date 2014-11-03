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URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Äthiopien : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2015 : 40.000.000 €
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29/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Äthiopien: Europa ermöglicht sauberes Wasser für 120 000 Haushalte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2015
20140053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER SUPPLY URBAN PROGRAMME
WATER RESOURCES DEVELOPMENT FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 94 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Water supply programme for small and medium-sized towns in Ethiopia for the expansion and rehabilitation of water, sanitation and hygiene (WaSH) infrastructures. The funds will be channelled through the Water Resources Development Fund (WRDF), under the Ministry of Water, Irrigation and Energy, and will be managed through a revolving fund mechanism. The investment programme will be complemented by a technical assistance grant.

The project will provide more people in small and medium-sized towns in Ethiopia with access to improved water supply and sanitation, the latter to the extent possible under the limited grant resources. It will contribute to the improvement of public health through reduction of the incidence of waterborne diseases, it will increase the consumption of water from improved safe resources and bring about time savings associated with better access to water. The project will also create the foundations for the improvement of the institutional capacity of the WRDF.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The compliance of the individual schemes with the EIB's environmental and social standards and requirements will be verified during the allocation process with the support of technical assistance.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide for Procurement.

Weitere Unterlagen
29/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Äthiopien: Europa ermöglicht sauberes Wasser für 120 000 Haushalte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
29 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59395918
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140053
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Äthiopien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257240131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140053
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Äthiopien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
WATER SUPPLY URBAN PROGRAMME
Datenblätter
URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen