URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Water supply programme for small and medium-sized towns in Ethiopia for the expansion and rehabilitation of water, sanitation and hygiene (WaSH) infrastructures. The funds will be channelled through the Water Resources Development Fund (WRDF), under the Ministry of Water, Irrigation and Energy, and will be managed through a revolving fund mechanism. The investment programme will be complemented by a technical assistance grant.
The project will provide more people in small and medium-sized towns in Ethiopia with access to improved water supply and sanitation, the latter to the extent possible under the limited grant resources. It will contribute to the improvement of public health through reduction of the incidence of waterborne diseases, it will increase the consumption of water from improved safe resources and bring about time savings associated with better access to water. The project will also create the foundations for the improvement of the institutional capacity of the WRDF.
The compliance of the individual schemes with the EIB's environmental and social standards and requirements will be verified during the allocation process with the support of technical assistance.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide for Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.