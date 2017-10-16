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AUTOROUTE DU CENTRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
166.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 166.000.000 €
Verkehr : 166.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2017 : 166.000.000 €
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16/11/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport Resumé de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
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16/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
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17/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOROUTE DU CENTRE - Cadre de Politique de Réinstallation
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30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE DU CENTRE
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01/09/2018 - Umsiedlungsplan - AUTOROUTE DU CENTRE - Plan d'Action de Réinstallation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2017
20140052
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOROUTE DU CENTRE
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 166 million
EUR 332 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 98.9 km long 2 x 2 motorway on a new alignment in the central part of Tunisia between the cities of Sbikha (some 30 km north of Kairouan) and Jelma.

The project benefits expected include time savings and vehicle operating cost reductions for road users on the corridor, due to enhanced road capacity. The project may also offer safety benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EC. One main Environmental Impact Assessment (EIA) procedure, including public consultation, has been carried out in accordance with national legislation in Tunisia. The Bank shall investigate environmental and social aspects and verify that the promoter has followed the relevant EU environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/11/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport Resumé de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
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17/12/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOROUTE DU CENTRE - Cadre de Politique de Réinstallation
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE DU CENTRE
01/09/2018 - Umsiedlungsplan - AUTOROUTE DU CENTRE - Plan d'Action de Réinstallation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport Resumé de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79555640
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOROUTE DU CENTRE - Rapport de l'Etude Environnementale et Sociale du Tronçon Prioritaire Tunis-Jelma
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79594097
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AUTOROUTE DU CENTRE - Cadre de Politique de Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80573746
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOROUTE DU CENTRE
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78600935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - AUTOROUTE DU CENTRE - Plan d'Action de Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86663676
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20140052
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen