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PROJET ENERGIE GUINEE

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Guinea : 60.000.000 €
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2014 : 60.000.000 €
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08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJET ENERGIE GUINEE
Zugehörige Pressemitteilungen
Guinea: EIB unterstützt Sanierung von Wasserkraftanlagen in dem von der Ebola-Epidemie betroffenen Land Guinea

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2014
20140040
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROJET ENERGIE GUINEE
ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 millions
EUR 161 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Réhabilitation des capacités de production d’énergie hydroélectrique et du réseau de distribution d’électricité en Guinée.

Le projet vise à réduire de manière significative le déficit de l’offre par rapport à la demande d’électricité en Guinée et à réduire le cout de revient de l’énergie, tout en assurant la qualité du service. Il permettra aussi de renforcer les infrastructures de transport pour permettre une évacuation adéquate de l’énergie supplémentaire générée.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, du point de vue des normes et des pratiques a été vérifié lors de l'instruction; ainsi que les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures qui ne nécessiteraient pas d'études de l'impact environnemental et social (EIES) si elles étaient implémentées en Europe, comme requis dans la directive 2010/92/EU. Les impacts environementaux et sociaux se limiteront aux sites des travaux et au transport des équipements.

La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.

Kommentar(e)

Les problèmes énergétiques constituent un des principaux freins au développement économique du pays alors que le pays dispose d’un important potentiel hydroélectrique.
Ce projet fait parti du Plan de Redressement du Secteur de l’Electricité, auquel participent tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée.

Weitere Unterlagen
08/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJET ENERGIE GUINEE
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Guinea: EIB unterstützt Sanierung von Wasserkraftanlagen in dem von der Ebola-Epidemie betroffenen Land Guinea

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROJET ENERGIE GUINEE
Datum der Veröffentlichung
8 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56871305
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140040
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Guinea
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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