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GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
127.510.360,22 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 127.510.360,22 €
Stadtentwicklung : 127.510.360,22 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2014 : 127.510.360,22 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB unterstützt Stadterneuerung in Manchester mit bis zu 100 Millionen Pfund Sterling

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2014
20140024
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
Manchester City Council
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 100 million (EUR 126 million)
GBP 230 million (EUR 289 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance urban regeneration investment in Manchester, including development of urban infrastructure, puiblic buildings and service facilities, low carbon investments in heating and energy efficiency, and co-financing of financial instruments using European Structural and Investment Funds (ESIF).

The project aims at facilitating the combination of decentralised financial instruments (i.e. ESIF funded financial instruments available to Member States and regions) with EIB funding in order to increase the leverage effect and enhance the Bank's product offering. In addition, this project brings together technical assistance resources, available for project preparation and implementation, funded from either ESIF or ELENA resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA 2011/92/EU Directive. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
26/08/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
Datum der Veröffentlichung
26 Aug 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53177308
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140024
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - Sustainability Appraisal Report - Core Strategy
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53267784
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20140024
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - NOMA Regeneration Highway Alteration
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53267786
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140024
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - Environmental Statement - First Street North Manchester
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53267883
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140024
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION - Manchester Town Hall Complex Transformation Prog.
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53267887
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140024
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
Datum der Veröffentlichung
4 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55864515
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140024
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
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Datenblätter
GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen