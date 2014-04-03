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OBERVERMUNTWERK

Unterzeichnung(en)

Betrag
280.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 280.000.000 €
Energie : 280.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2014 : 280.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Ausbau der Wasserkraft: Illwerke erhalten EIB-Darlehen für Obervermuntwerk II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2014
20140022
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OBERVERMUNTWERK
VORARLBERGER ILLWERKE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 280 million
EUR 566 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises two pumped storage schemes, Obervermuntwerk II of 360 MW and Rellswerk with 13 MW, for hydroelectric power generation and storage, located in the valley of Montafon in the Austrian region of Vorarlberg, and required reinforcements of the substation in Bürs. The investment will add balancing capacity to the German power system and contribute to security of supply.

The project will store electrical energy from the public grid by pumping water from a lower into an upper reservoir at times of reduced electricity demand and low prices. At times of high electricity demand and correspondingly high prices, the water will be released back to the lower reservoir to drive turbines and generate electricity. The project will contribute to covering peak demand as well as to providing ancillary services in the integrated European Grid system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an expansion of an existing hydroelectric power generation plant. The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Here, the competent authority in line with Austrian environmental law (UVP-G 2000) requested an Environmental Impact Assessment (EIA) including public consultation. The environmental permit was granted by the Supreme Administrative Court in Austria in January 2014, with no further appeal.

The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC.

Weitere Unterlagen
03/04/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - OBERVERMUNTWERK
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Ausbau der Wasserkraft: Illwerke erhalten EIB-Darlehen für Obervermuntwerk II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - OBERVERMUNTWERK
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52249158
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140022
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - OBERVERMUNTWERK
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52247559
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140022
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OBERVERMUNTWERK
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51992310
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140022
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OBERVERMUNTWERK
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135948238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140022
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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