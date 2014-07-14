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ENEL HYDROPOWER GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2014 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL HYDROPOWER GENERATION
Related public register
29/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ENEL HYDROPOWER GENERATION - "PIAZETTE"

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2014
20140016
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYDROPOWER GENERATION
The Promoter is one of the world’s largest operators of hydroelectric power plants.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 260 million
EUR 347 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of the Promoter’s 6-year investment programme in 61 different hydropower schemes that can be grouped in four main types of interventions: (i) 29 interventions to exploit the release of the minimum downstream environmental water flow; (ii) 17 new interventions to produce electricity through the utilisation of existing water transfers between two or more different hydropower schemes (iii) 11 revamped sites to improve security and operation in general and (iv) four new hydropower plants.

Most of the hydropower plants will be located in Northern Italy (31 plants), followed by 20 plants in Central Italy and 10 plants in Southern Italy. The Promoter has a hydropower portfolio of 200 plants across Italy.

The development of hydropower supports national and European targets related to renewable energy production and thus contributes to climate change and security of energy supply objectives of the EU. Some of the power plants will be developed in areas of Southern Italy which are eligible under the objective of EU convergence.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns installations for hydroelectric energy production without large water storage (below 10 million m3), which fall under Annex II of Directive 2011/92/EU leaving the decision of whether an EIA is required to the national environmental authority. The Bank will review the EIAs, permits and environmental management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites.

The Promoter is a public undertaking and therefore is subject to the EU Procurement Directive. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU) and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC], with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL HYDROPOWER GENERATION
29/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ENEL HYDROPOWER GENERATION - "PIAZETTE"

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL HYDROPOWER GENERATION
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53733655
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140016
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ENEL HYDROPOWER GENERATION - "PIAZETTE"
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53994853
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140016
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
18/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL HYDROPOWER GENERATION
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29/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ENEL HYDROPOWER GENERATION - "PIAZETTE"
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HYDROPOWER GENERATION
Datenblätter
ENEL HYDROPOWER GENERATION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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