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ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
124.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 124.000.000 €
Energie : 124.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2015 : 124.000.000 €
Andere Links
Related public register
04/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2015
20140015
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gas Distribution Networks III
Italy’s leading natural gas distribution company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 124 million
EUR 249 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and extend its gas distribution networks in some of its concession areas. At this stage, the investments appear to be broadly split into the following categories: the installation of corrosion protection systems in Rome, northern Italy and Sicily; and the upgrading and extension of the network in Rome.
The project will cover concession(s) in the EU cohesion region of Sicily.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve quality, reliability and efficiency of the gas distribution system. The project will also allow the Promoter to reinforce the network in terms of safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Appraisal of the project suggests that none of the components will be required to undertake a full Environmental Impact Assessment per Directive 2011/92/EU.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
04/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Datum der Veröffentlichung
4 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53525644
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140858361
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140015
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
04/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Andere Links
Übersicht
Gas Distribution Networks III
Datenblätter
ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen