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MEDIPOLE HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Neukaledonien : 20.000.000 €
Gesundheit : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2014 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MEDIPOLE HOSPITAL - Etude d'Impact - Pole Hospitalier de Koutio
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11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDIPOLE HOSPITAL
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MEDIPOLE HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Neukaledonien : Finanzierungsbeitrag der EIB für das neue Krankenhaus in Nouméa – Gesundheitsversorgung auf Neukaledonien soll verbessert werden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2014
20140001
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEDIPOLE HOSPITAL
Centre Hospitalier Territorial de Nouvelle Calédonie
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 419 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new hospital located in Koutio, city of Dumbea, in the outskirts of Noumea, New Caledonia. It is undertaken in cooperation with the Agence Française de Développement. The project is also be co-financed by the Caisse des Dépôts et Consignations.

The project will improve quantitatively and qualitatively the coverage of the health needs of the population and significantly reduce the number of referrals abroad.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is subject to an EIA according to national legislation. The promoter provided the Bank with a copy of the Environmental Impact Statement (EIS), including a non-technical summary (NTS). Confirmation that the scheme does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance will be required. The promoter shall provide the Bank with copies of final environmental permits approving the promoter’s EIA and the evidence that the project fully includes any mitigation or compensation measures that were proposed by the EIS.

The promoter will be required to implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MEDIPOLE HOSPITAL - Etude d'Impact - Pole Hospitalier de Koutio
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDIPOLE HOSPITAL
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MEDIPOLE HOSPITAL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Neukaledonien : Finanzierungsbeitrag der EIB für das neue Krankenhaus in Nouméa – Gesundheitsversorgung auf Neukaledonien soll verbessert werden

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - MEDIPOLE HOSPITAL - Etude d'Impact - Pole Hospitalier de Koutio
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53720967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20140001
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Neukaledonien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDIPOLE HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56475684
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140001
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Neukaledonien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MEDIPOLE HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80464600
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140001
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Neukaledonien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - MEDIPOLE HOSPITAL - Etude d'Impact - Pole Hospitalier de Koutio
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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