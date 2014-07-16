MEDIPOLE HOSPITAL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction of a new hospital located in Koutio, city of Dumbea, in the outskirts of Noumea, New Caledonia. It is undertaken in cooperation with the Agence Française de Développement. The project is also be co-financed by the Caisse des Dépôts et Consignations.
The project will improve quantitatively and qualitatively the coverage of the health needs of the population and significantly reduce the number of referrals abroad.
The project is subject to an EIA according to national legislation. The promoter provided the Bank with a copy of the Environmental Impact Statement (EIS), including a non-technical summary (NTS). Confirmation that the scheme does not have a significant negative impact on any site of nature conservation importance will be required. The promoter shall provide the Bank with copies of final environmental permits approving the promoter’s EIA and the evidence that the project fully includes any mitigation or compensation measures that were proposed by the EIS.
The promoter will be required to implement the project in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.