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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV)

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 400.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 20.000.000 €
Energie : 40.000.000 €
Bildung : 40.000.000 €
Gesundheit : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 120.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/03/2015 : 10.000.000 €
4/12/2019 : 10.000.000 €
17/03/2015 : 20.000.000 €
17/03/2015 : 20.000.000 €
17/03/2015 : 20.000.000 €
4/12/2019 : 20.000.000 €
4/12/2019 : 20.000.000 €
4/12/2019 : 20.000.000 €
17/03/2015 : 60.000.000 €
4/12/2019 : 60.000.000 €
17/03/2015 : 70.000.000 €
4/12/2019 : 70.000.000 €
Andere Links
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) - Strategic Environmental Assessement for the OP Rural Development
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14/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) - Strategic Environmental Assessment
Zugehörige Pressemitteilungen
Lettland: EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro für strategische Investitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/03/2015
20130674
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV)
REPUBLIC OF LATVIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 6723 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing with EU structural and investment funds of priority investments in the Republic of Latvia in the 2014-2020 programming period. The structural programme loan will support schemes under the operational programmes in growth and employment and rural development.

The structural programme loan (SPL) will support the Latvian operational programmes in growth and employment and rural development for the 2014-2020 programming period.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Latvia, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC into the national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives, where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details to be reviewed by the Bank's services during appraisal.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) - Strategic Environmental Assessement for the OP Rural Development
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Zugehörige Pressemitteilungen
Lettland: EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro für strategische Investitionen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) - Strategic Environmental Assessement for the OP Rural Development
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Lettisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56558129
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130674
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Energie
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV)
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56476136
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130674
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Energie
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV) - Strategic Environmental Assessment
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
Lettisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56562536
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130674
Sektor(en)
Dienstleistungen
Gesundheit
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Energie
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (LV)
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen