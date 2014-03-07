TELECOM ITALIA - RDI FOR BROADBAND SERVICES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
R&D activities of Telecom Italia (TI) carried out by three different departments as well as companies of the TI group (TI Lab, TI Innovation, TI Information Technology). The R&D program covers the period 2013-2015 and will be carried out mainly in Italy.
The activities comprise basic research as well as product and software development for new fixed and mobile telecommunication services that make use of ultra-high speed broadband networks.
R&D activities on ICT do not fall under any annexes of the Directive 2011/92/EU and therefore do not need a mandatory Environmental Impact assessment (EIA). The project activities will be carried out in existing facilities already authorised that will not change the scope due to the project; therefore it is unlikely that the local competent authority has required an EIA for the project. However full environmental details including environmental objectives of the R&D program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.