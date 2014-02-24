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UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
193.039.841,33 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 193.039.841,33 €
Gesundheit : 1.930.398,41 €
Dienstleistungen : 7.721.593,65 €
Wasser, Abwasser : 27.025.577,79 €
Bildung : 40.538.366,68 €
Stadtentwicklung : 115.823.904,8 €
Unterzeichnungsdatum
29/01/2015 : 1.930.398,41 €
29/01/2015 : 7.721.593,65 €
29/01/2015 : 27.025.577,79 €
29/01/2015 : 40.538.366,68 €
29/01/2015 : 115.823.904,8 €
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Related public register
19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
Related public register
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 1,8 Mrd SEK für die Stadtentwicklung in Uppsala

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/01/2015
20130659
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
Uppsala Municipality
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 1800 million (EUR 202 million)
SEK 7000 million (EUR 786 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of investment schemes forming part of Municipality of Uppsala’s three-year investment programme from 2014 to 2016. The project is expected to comprise municipal infrastructure, education, affordable housing, sport facilities, health and environment.

The project concerns the financing of multi-sectoral investment schemes forming part of the Municipality’s three-year investment programme from 2014 to 2016 for a total of approximately SEK 7 000 million.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Sweden, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank’s appraisal will focus on the Promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of - recast (2010/31/EU) will be further examined during appraisal. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 1,8 Mrd SEK für die Stadtentwicklung in Uppsala

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53320750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130659
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Dienstleistungen
Gesundheit
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123659889
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130659
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Dienstleistungen
Gesundheit
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/06/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
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Übersicht
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Datenblätter
UPPSALA MUNICIPAL INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB vergibt 1,8 Mrd SEK für die Stadtentwicklung in Uppsala

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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