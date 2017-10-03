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ATHENS METRO D

Unterzeichnung(en)

Betrag
730.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 730.000.000 €
Verkehr : 730.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2019 : 150.000.000 €
3/02/2022 : 580.000.000 €
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25/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ATHENS METRO D
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09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATHENS METRO D
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Neue Athener U-Bahn-Linie reduziert Emissionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2019
20130656
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ATHENS METRO D
ATTIKO METRO SINGLE MEMBER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 730 million
EUR 1706 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the acquisition of new rolling stock, design and construction of phase A of the new metro line 4 of the Athens metro system, which connects Alsos Veikou and Goudi. Line 4 will have strong linkages with other lines of the Athens Metro network and include five transfer stations to the existing Lines 1, 2 & 3. It herefore it is expected that Line 4 will help to reduce congestion in other Metro stations.

This new section of the Athens Metro will provide connection to many important facilities, such as hospitals, universities and their campuses, the courts area, regions with increased professional and commercial services, serving new residential areas and significantly reduce travel time to the city center. It is anticipated that the project will upgrade significantly the quality level of life in urban areas through reduction of noise levels and environmental pollution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive and has been screened in by the Competent Authority. An environmental impact statement (EIS) has been completed and has been published for public consultation. The promoter expects to obtain the environmental permit at the end of 2017. The project is constructed inside the built-up area of Athens, and no significant impact on nature conservation areas is expected.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2014/24/EU or 2014/25/EU and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
25/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ATHENS METRO D
09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATHENS METRO D
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Griechenland: EIB und Attiko Metro S.A. geben Rekordfinanzierung von 580 Millionen Euro für neue U-Bahn-Linie in Athen bekannt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ATHENS METRO D
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2018
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81643511
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130656
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATHENS METRO D
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63115889
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130656
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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