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BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 250.000.000 €
Wasser, Abwasser : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2014 : 250.000.000 €
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17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB unterstützt Investitionsplan 2015-2019 der Hydrobru mit 250 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2014
20130652
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
HYDROBRU INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 millions
EUR 500 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne l’octroi d’un prêt à Hydrobru pour soutenir la deuxième phase de son programme de rénovation des égouts, ainsi que des investissements éligibles auxiliaires concernant ses activités de distribution d'eau. Le projet couvre des investissements à réaliser dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours de la période 2015-2019.

Le projet a pour principal objectif d’aider Hydrobru à moderniser le réseau d’égouts et le réseau de distribution d’eau potable en Région de Bruxelles-Capitale.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

L’impact du programme d’investissements sera bénéfique pour l’environnement de la Région de Bruxelles (meilleure gestion des eaux pluviales, réduction des inondations). Le projet ne nécessite pas d’étude stratégique de l’environnement (« SEA ») selon la directive 2001/42/EC. Des composantes du projet pourraient tomber sous l’annexe II de la directive 2011/92/EC. La mission d’instruction vérifiera cela et permettra de déterminer si une étude d’impact sur l’environnement est requise. Le promoteur devrait soumettre les certificats délivrés par les autorités compétentes sur les effets potentiels du projet sur des sites de conservation de la nature (sites Natura 2000 et Directives Habitats).

La Banque requerra du promoteur de s’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soit conclu suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC, 2004/18/EC et 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au JOUE, quand requis.

Weitere Unterlagen
17/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB unterstützt Investitionsplan 2015-2019 der Hydrobru mit 250 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53701499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130652
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164835092
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130652
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
BRUSSELS SEWAGE NETWORK (HYDROBRU) - PHASE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB unterstützt Investitionsplan 2015-2019 der Hydrobru mit 250 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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