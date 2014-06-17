Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)

Unterzeichnung(en)

Betrag
720.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 720.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 36.000.000 €
Gesundheit : 57.600.000 €
Energie : 72.000.000 €
Dienstleistungen : 86.400.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 216.000.000 €
Bildung : 252.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2021 : 6.000.000 €
29/04/2021 : 9.600.000 €
17/12/2014 : 10.000.000 €
29/04/2021 : 12.000.000 €
29/04/2021 : 14.400.000 €
17/12/2014 : 16.000.000 €
17/12/2014 : 20.000.000 €
2/12/2016 : 20.000.000 €
17/12/2014 : 24.000.000 €
2/12/2016 : 32.000.000 €
29/04/2021 : 36.000.000 €
2/12/2016 : 40.000.000 €
29/04/2021 : 42.000.000 €
2/12/2016 : 48.000.000 €
17/12/2014 : 60.000.000 €
17/12/2014 : 70.000.000 €
2/12/2016 : 120.000.000 €
2/12/2016 : 140.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Related public register
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST) - Strategic Environmental Assessment
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland : Die EIB stellt 200 Millionen Euro für strategische Investitionen in Estland bereit
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Die EIB stellt 400 Millionen Euro für strategische Investitionen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2014
20130645
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Republic of Estonia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 720 million
EUR 5700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, structured as a Structural Programme Loan, will support the Estonian 2014-2020 Partnership Agreement and selected investments of its two implementation Programmes: (i) OP for Cohesion Policy Funds (ESF, ERDF, CF); and (ii) Rural Development Programme (EAFRD). The interventions will focus on the following sectors; environment, transport, research, technological development and innovations, water and environmental protection, education, health, improvement of training and access to employment, small infrastructure in rural areas.

In the 2014-2020 programming period, following the Partnership Agreement, Estonia will have one Operational Programme (OP) for Cohesion Policy Funds, which has 14 priority axes: 1. Qualifications and skills meeting the needs of society and the labour market 2. Increasing social inclusion 3. Improvement of access to, and prevention of dropping out of, the labour market 4. Growth-capable entrepreneurship and internationally competitive R&D 5. Development of small and medium-sized enterprises and strengthening the competitiveness of regions 6. Energy efficiency 7. Water protection 8. Green infrastructure and improved preparedness for emergencies 9. Sustainable urban development 10. Sustainable transport 11. Infrastructure for ICT services 12. Administrative capacity 13-14. Technical assistance

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Estonia, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST) - Strategic Environmental Assessment
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland : Die EIB stellt 200 Millionen Euro für strategische Investitionen in Estland bereit
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Die EIB stellt 400 Millionen Euro für strategische Investitionen bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55529473
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130645
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Dienstleistungen
Energie
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Gesundheit
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST) - Strategic Environmental Assessment
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56556922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130645
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Dienstleistungen
Energie
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Gesundheit
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Related public register
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST) - Strategic Environmental Assessment
Andere Links
Übersicht
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Datenblätter
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland : Die EIB stellt 200 Millionen Euro für strategische Investitionen in Estland bereit
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Die EIB stellt 400 Millionen Euro für strategische Investitionen bereit

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland : Die EIB stellt 200 Millionen Euro für strategische Investitionen in Estland bereit
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Die EIB stellt 400 Millionen Euro für strategische Investitionen bereit
Andere Links
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST)
Related public register
28/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EST) - Strategic Environmental Assessment

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen