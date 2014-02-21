DUESSELDORF NAHVERKEHR

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investment into rolling stock and related infrastructure for the local public transport company in Düsseldorf
The project comprises several investments in the City of Duesseldorf, Germany. The investments, all of which are directed to the public transport system in the city, encompass infrastructure and rolling stock which include new trams (40) and buses (87) to replace old ones to be decommissioned, planned overhaul of low-floor trams, extension and improvement of accessibility to platforms for people with reduced mobility, and construction of the new administration building which includes the new centralised control centre (CCC).
The manufacture of trams or buses does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Urban development projects fall under Annex II of the EIA directive. Compliance with relevant environmental legislation (including Habitat directive - 92/43/EEC, EIA directive - 2011/92/EU and SEA directive – 2001/42/EEC) will be verified during appraisal.
The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC. In this context, the Bank will examine the procurement arrangements during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Photogallery
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.