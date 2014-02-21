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DUESSELDORF NAHVERKEHR

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
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24/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUESSELDORF NAHVERKEHR
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12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Klimafreundlich und effizient: EIB finanziert Verkehrsprojekte der Rheinbahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2014
20130644
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DUESSELDORF NAHVERKEHR
RHEINBAHN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment into rolling stock and related infrastructure for the local public transport company in Düsseldorf

The project comprises several investments in the City of Duesseldorf, Germany. The investments, all of which are directed to the public transport system in the city, encompass infrastructure and rolling stock which include new trams (40) and buses (87) to replace old ones to be decommissioned, planned overhaul of low-floor trams, extension and improvement of accessibility to platforms for people with reduced mobility, and construction of the new administration building which includes the new centralised control centre (CCC).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacture of trams or buses does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Urban development projects fall under Annex II of the EIA directive. Compliance with relevant environmental legislation (including Habitat directive - 92/43/EEC, EIA directive - 2011/92/EU and SEA directive – 2001/42/EEC) will be verified during appraisal.

The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC. In this context, the Bank will examine the procurement arrangements during appraisal.

Weitere Unterlagen
24/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUESSELDORF NAHVERKEHR
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Klimafreundlich und effizient: EIB finanziert Verkehrsprojekte der Rheinbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53827146
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130644
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DUESSELDORF NAHVERKEHR
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238005980
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20130644
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Klimafreundlich und effizient: EIB finanziert Verkehrsprojekte der Rheinbahn

Aktuelles und Storys

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Photogallery

EUR 150 million for the modernisation of Düsseldorf’s public transport, including the purchase of 40 new trams and 87 new buses
Düsseldorf Nahverkehr
©Rheinbahn - Straßenbahn der Rheinbahn in Düsseldorf

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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