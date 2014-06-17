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LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2014
20130639
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
LATVENERGO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme aimed at reinforcing and modernising an electricity distribution network in Latvia, improving overall reliability and safety as well as introducing smart meter infrastructure.

The project is a three-year investment programme aimed at modernising and reinforcing the electricity distribution networks of Latvia.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises the implementation of a number of electricity distribution schemes on low voltage and medium voltage that are not listed neither under Annex I nor Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), and therefore are not expected to require an EIA. The vast majority of the programme schemes are reinforcements of medium and low voltage equipment, connection of new users and facilities with limited environmental impact. The appraisal will ensure that appropriate assessment have been carried out for Natura2000 areas as well as bird areas.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53797015
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130639
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84557021
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130639
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LATVENERGO POWER DISTRIBUTION NETWORKS
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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