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SG EQUIPMENT FINANCE UK LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
121.788.031,35 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 121.788.031,35 €
Durchleitungsdarlehen : 121.788.031,35 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2016 : 59.404.999,53 €
17/07/2014 : 62.383.031,82 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Millionen Euro für Investitionen britischer Unternehmen in neue Ausrüstung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Januar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/07/2014
20130621
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SG EQUIPMENT FINANCE UK LOAN FOR SMES
SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 118 million (GBP 100 million)
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Support of equipment lease finance for SMEs in the United Kingdom.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises, with a focus on high technology, transport and industrial as well as agriculture equipment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank’s policy to ensure that sub-loans comply with the Community acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Millionen Euro für Investitionen britischer Unternehmen in neue Ausrüstung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen