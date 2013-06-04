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WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 11.000.000 €
Frankreich : 17.600.000 €
Dänemark : 81.400.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2015 : 11.000.000 €
29/05/2015 : 17.600.000 €
29/05/2015 : 81.400.000 €
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14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Die EIB fördert Entwicklung von Hörhilfen der nächsten Generation der Firma William Demant

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2015
20130604
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 222 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of William Demant A/S's research, development and innovation (RDI) into hearing equipment.

The project comprises a selection of its planned expenditures in RDI for the development of the next generation of wireless acoustic hearing devices.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed according to Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank’s services during the project due diligence.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the directives on procurement.

Weitere Unterlagen
14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: Die EIB fördert Entwicklung von Hörhilfen der nächsten Generation der Firma William Demant

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Jul 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60233979
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130604
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Dänemark
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125144253
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130604
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Dänemark
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
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Datenblätter
WILLIAM DEMANT ACOUSTIC TECHNOLOGY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen