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SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Leuchtmittel: EIB unterstützt OSRAM mit Forschungsdarlehen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2014
20130601
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Acceptable corporate(s)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 403 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme concerns the R&D activities carried out in the field of opto-semiconductors (OS) for Light Emitting Diodes (LED) in the visible as well as invisible light spectrum. These measures will be implemented during the years 2014-2016.

The new products will help to replace the traditional lamps still used in many areas with more energy efficient lighting solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern R&D activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the R&D program and if needed, the CO2 footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives) will be assessed during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
30/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Leuchtmittel: EIB unterstützt OSRAM mit Forschungsdarlehen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Datum der Veröffentlichung
30 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60602190
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130601
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77340641
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130601
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
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Übersicht
SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Datenblätter
SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Leuchtmittel: EIB unterstützt OSRAM mit Forschungsdarlehen

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Leuchtmittel: EIB unterstützt OSRAM mit Forschungsdarlehen
Andere Links
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30/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOLID STATE LIGHTING (SSL) R&D

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen