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E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T

Unterzeichnung(en)

Betrag
101.520.828,35 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 101.520.828,35 €
Verkehr : 101.520.828,35 €
Unterzeichnungsdatum
9/06/2015 : 101.520.828,35 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB unterstützt PPP-Autobahnprojekt mit 102 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/06/2015
20130595
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
FINNISH TRANSPORT AGENCY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 102 million
EUR 392 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is 32 km greenfield 4-lane motorway leading to Russian border. It is part of the TENT-T core network, Scandinavian - Mediterranean network corridor and an important route for Finnish and international cargo to Russia. The project is likely to be procured as a PPP.

The Hamina-Vaalimaa motorway project includes the construction of 32 km greenfield 2x2 motorway and improvements to 37 km of secondary and private roads, most of which are existing roads. The projects also includes a truck waiting area south of the border station towards Russia to provide better facilities for trucks and local residents who are presently affected by undesired queuing on the existing E18 single carriageway.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC hence an EIA is mandatory. In addition the Bank will confirm whether a separate Strategic Environmental Assessment, in accordance with the (SEA) Directive 2001/42/EC, has been done for the project. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will be examined during appraisal to determine what impact the project has on these areas. The promoter has advised that the project does not pass through any Natura 2000 areas. The nearest Natura 2000 area (Rajasuo) is located slightly more than 1.5 km north of the future motorway alignment. Another Natura 2000 area (Kirkkojärvi) is located west of the project road near Hamina but does not appear to be affected by this project. It has been reported that flying squirrels have been sighted in the vicinity of the project alignment. These aspects will be further reviewed during appraisal.

The project is expected to be procured as a PPP. The Service Provider will be responsible to design, build, finance and maintain the investment. The concession period is expected to be 15-20 years. The Public Promoter will select the Service Provider under an international procurement procedure, which is expected to start in 2014 through 2015. The procedures along with compliance on Directive 2004/18/EC will be determined during appraisal.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
Datum der Veröffentlichung
15 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52806700
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2014
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53719070
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53800767
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131333927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130595
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
Datenblätter
E18 PPP HAMINA-VAALIMAA PRIORITY TEN-T
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Photogallery

E18 PPP Hamina-Vaalimaa Priority TEN-T
E18 PPP Hamina-Vaalimaa Priority TEN-T
Fotograf: EIB
©Finnish Transport Agency

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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