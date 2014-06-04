Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2016 : 150.000.000 €
27/12/2016 : 150.000.000 €
23/03/2018 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD - Decree approving the EIA
Related public register
25/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2016
20130594
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
AEROPORTI DI ROMA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1146 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development and upgrade of Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport.

The project aims at increasing the capacity of Fiumicino Airport and improving its operational efficiency for the benefit of both passengers and airport companies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A project of this type would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and/or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD - Decree approving the EIA
25/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD - Decree approving the EIA
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52794195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130594
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2014
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52796077
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130594
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55534291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130594
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD - Decree approving the EIA
Related public register
25/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
Related public register
22/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
Andere Links
Übersicht
AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD
Datenblätter
AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen