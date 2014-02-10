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EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 125.000.000 €
Energie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2014 : 125.000.000 €
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09/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowakei: EIB unterstützt slowakisches Gasverteilungsnetz mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2014
20130558
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
EP ENERGY AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 253 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and extension of electricity distribution network in Slovakia for 2014-2018

Competitive and Secure Energy (incl. TEN-E) 100% Economic and Social Cohesion (transversal) 100%

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes facilities that fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU). The impacts that can be typically expected for some schemes relate to visual impact, vegetation clearance, an impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) schemes are expected to have minimal or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Weitere Unterlagen
09/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
Datum der Veröffentlichung
9 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51589962
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130558
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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