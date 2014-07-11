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COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 105.000.000 €
Energie : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2016 : 105.000.000 €
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22/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL - Gasmotorenheizkraftwerk Kiel-Dietrichsdorf
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: #investEU – Küstenkraftwerk K.I.E.L. setzt neue Maßstäbe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2016
20130557
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
STADTWERKE KIEL AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 105 million
EUR 278 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a modern and environmentally responsible energy supply plant (including heat storage and an electrode boiler) with around 200 MW capacity for power, and nearly the same capacity for heat in the city of Kiel, capital of the German Federal State of Schleswig Holstein. The plant shall be equipped with 20 gas-fired engines and a heat storage facility. The plant shall mainly supply Kiel's local district heating network and replace the current coal-fired power plant, which has been in operation for over 40 years.

The project seeks to maximise flexibility in generating heat and power, in particular allowing the operator to provide stabilising services to the grid.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size, the project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and under the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU). Consequently, an EIA and compliance with Best Available Technique is deemed compulsory for authorisation. The project will be erected outside areas of nature conservation interest, next to an existing hard coal fired CHP plant.

The promoter is a majority publicly-owned undertaking. The primary activity of the project (district heat supply) would fall under Utilities Directive 2004/17/EC, requiring public sector rules to be utilised including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The promoter announced that they would tender contracts for the implementation of the project in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
22/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL - Gasmotorenheizkraftwerk Kiel-Dietrichsdorf
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL - Gasmotorenheizkraftwerk Kiel-Dietrichsdorf
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65363833
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130557
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67031415
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130557
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141667995
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130557
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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