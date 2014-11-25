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ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
385.303.426,45 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 385.303.426,45 €
Industrie : 385.303.426,45 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2015 : 385.303.426,45 €
Andere Links
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Rolls-Royce erhält 280 Millionen Pfund Sterling für die Entwicklung leistungsstärkerer Triebwerke

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2015
20130552
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROLLS ROYCE NEW AEROTURBINES RDI
ROLLS-ROYCE PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 280 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the research, development and innovation (RDI) activities for the development of an extended thrust version of a new aero-engine family.

The proposed RDI investments are consistent with the Bank’s transport lending policy, contributing through research, development and innovation activities to improved energy efficiency, reduced fuel burn and cost-efficient aircraft.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing and already approved research and development (R&D) centres that will not change their scope due to the project. The project is not subject to Directive 2011/92/EU, and an environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed. However the Bank’s services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Rolls-Royce erhält 280 Millionen Pfund Sterling für die Entwicklung leistungsstärkerer Triebwerke

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56832713
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130552
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
121085059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130552
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ROLLS ROYCE NEW AEROTURBINES RDI
Datenblätter
ROLLS-ROYCE NEW AEROTURBINE RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Rolls-Royce erhält 280 Millionen Pfund Sterling für die Entwicklung leistungsstärkerer Triebwerke

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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