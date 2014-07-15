SARTORIUS R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The promoter is a laboratory and process technology company, covering the segments of Bioprocess Solutions, Lab Products & Services and Industrial Technologies. The project which mainly consists of RDI expenditures related to the development of new products will also include vocational training expenditures. The activities included in the project will be located at the promoter's existing facilities in Germany with some R&D activities taking place in other European countries.
The project concerns the research and development (R&D) activities covering the two main businesses of the promoter; the Bioprocess Solutions R&D will primarily target the development of new “single-use” products and flexible manufacturing solutions for the biopharmaceutical industry while the Lab Products and Services R&D will aim at the development of new laboratory products that will be “easy to use” with a special focus on ergonomics.
The type of R&D activities included in the project is not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU and the project is expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope, an EIA is therefore not required. However, full environmental details will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.