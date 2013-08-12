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UNIVERSITY OF BATH

Unterzeichnung(en)

Betrag
74.413.279,91 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 74.413.279,91 €
Bildung : 74.413.279,91 €
Unterzeichnungsdatum
12/08/2013 : 74.413.279,91 €
Andere Links
Related public register
19/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF BATH
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Übergeordnetes Projekt
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/08/2013
20130538
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITY OF BATH
UNIVERSITY OF BATH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 65 million (EUR 78 million)
GBP 130 million (EUR 155 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme loan for funding a range of capital expenditure investments in British research-intensive higher education institutions.

The objective is to expand, update and improve the quality of the teaching and research facilities of the university. Refurbishment and restructuring of academic and administrative space aim to improve spaces and facilities within faculties, to cater for growth in student and staff numbers and to enhance the overall student experience. The project will also improve the energy efficiency of the premises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities and research institutions are not specifically mentioned in the directive on environmental impact assessment (EIA). An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project as well as any potential impact on nature conservation sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
19/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF BATH
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF BATH
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52113866
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130538
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86704702
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130538
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITY OF BATH
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - UNIVERSITY OF BATH
Andere Links
Übersicht
UNIVERSITY OF BATH
Datenblätter
UNIVERSITY OF BATH
Übergeordnetes Projekt
UK UNIVERSITIES PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen