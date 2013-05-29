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POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
173.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 173.000.000 €
Dienstleistungen : 173.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 173.000.000 €
Andere Links
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28/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20130529
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POSTE ITALIANE INNOVATION
POSTE ITALIANE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 173 million
EUR 347 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Poste Italiane 2017-2019 investment programme in IT, Logistics and Postal services.

Postal services are recognised as national enabling infrastructures and services of general economic interest. They represent key networks for the functioning of the knowledge economy and for the functioning of services amongst citizens, companies and the government. The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest: Innovation and Skills (Innovation). Moreover, for the investments in less developed regions, the project is eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions.Postal services are recognized as national enabling infrastructures and services of general economic interest. They represent key networks for the functioning of the knowledge economy and for the functioning of services amongst citizens, companies and the government.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment and activities included in the project are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU as amended.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions except for the postal mail market.

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Weitere Unterlagen
28/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71872555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130529
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151832288
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130529
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION
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Übersicht
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Datenblätter
POSTE ITALIANE DIGITALISATION AND INNOVATION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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