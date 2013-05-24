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FERROVIE NORD ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
58.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 58.000.000 €
Verkehr : 58.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/02/2015 : 58.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERROVIE NORD ROLLING STOCK
Related public register
23/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FERROVIE NORD ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/02/2015
20130524
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FERROVIE NORD ROLLING STOCK EXPO 2015
FNM SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 58 million
EUR 135 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of 12 single deck six-car electrical multiple units (EMU) and five single deck four-car diesel multiple units (DMU) to replace obsolete rolling stock operating on regional railway services.

The project will increase the attractiveness of public transport in the region and may contribute to reducing reliance on private cars, increasing energy efficiency and tackling climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The construction of the new rolling stock will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU therefore no EIA is required for the project. The new rolling stock will operate on the existing lines and the maintenance will take place in the existing facilities. The project is expected to deliver positive environmental benefits thanks to the substitution of obsolete rolling stock with new high performance train sets. This aspect will be further checked at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERROVIE NORD ROLLING STOCK
23/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FERROVIE NORD ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERROVIE NORD ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53677121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130524
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FERROVIE NORD ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76799094
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130524
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FERROVIE NORD ROLLING STOCK
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23/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FERROVIE NORD ROLLING STOCK
Andere Links
Übersicht
FERROVIE NORD ROLLING STOCK EXPO 2015
Datenblätter
FERROVIE NORD ROLLING STOCK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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