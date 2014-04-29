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NORTH MOLDOVA WATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 10.000.000 €
Wasser, Abwasser : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2014 : 10.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH MOLDOVA WATER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2014
20130469
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTH MOLDOVA WATER
The Republic of Moldova represented by the Ministry of Environment
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 30 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will support a priority investment programme to rehabilitate the water supply systems and to modernize the water treatment in the Northern Region of Moldova. The aim of the project is to create a regional integrated water supply system in Northern Moldova by associating the water service providers in seven districts of the region (Soroca, Balti, Floresti, Drochia, Riscani, Singerei and Telenesti). This would notably enable the connection of several districts to an existing water supply pipeline (Soroca-Balti) to avoid reliance on the abstraction of local groundwater sources not suitable for large scale safe water supply.

The investments are predominantly aimed at rehabilitating water infrastructure (mains, reservoirs, water treatment plant) and at connecting inhabitants currently not benefitting from piped water supply. Energy efficiency will also improve through replacement of very old equipment like water pumps. The project's economic interest is thus directly linked to improving the quality of the environment and reducing public health risks via the adequate supply of drinking water. The project may also contribute to climate change adaptation through the increased supply security provided by the new facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will generally benefit the environment and public health, by providing better drinking water to the population, improving the efficiency of the treatment and distribution facilities. The main objective of the project is the compliance with the water quality and service standards as set by the EU directives and partially transposed into national law. Compliance with national EIA legislation that has been drafted by partially transposing EU's EIA Directive will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH MOLDOVA WATER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH MOLDOVA WATER
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53342134
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130469
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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23/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTH MOLDOVA WATER
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NORTH MOLDOVA WATER
Datenblätter
NORTH MOLDOVA WATER

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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